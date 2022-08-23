31-й сезон в РТБД стартует спектаклем "Пачупкі"

Республиканский театр белорусской драматургии открывает 31-й сезон, назвали его “Сезон імгненняў”. Новый год стартует премьерой прошлого, юбилейного - спектаклем "Пачупкі". В постановке на первом месте наш фольклор, через звук и визуальное воплощение. В творческих планах - специальные проекты, эксперименты, премьеры. В октябре в репертуаре появится "Не для смеха" по пьесе Гаврана в постановке Светланы Науменко, а в декабре - "Игроки" по пьесе Гоголя в постановке Сергея Федотова из России. Также у нового сезона - активная фестивальная и гастрольная жизнь.