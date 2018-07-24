3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
400 лет назад белорусы первыми в мире напечатали букварь
Сегодня самый древний в мире букварь празднует юбилей. 400 лет назад учебник под таким названием первыми в мире напечатали белорусы. Правда, этот факт доказали лишь недавно. Подробности - у Инны Пилевич.
Учебник в мраморе. Буквально 4 года назад этот памятник устанавливали в честь первого белорусского букваря. Считалось, что он был напечатан на территории Кутеинского Свято-Богоявленского мужского монастыря в 1631 году просветителем Спиридоном Соболем. Но буквально через два года оказалось, что на самом деле белорусский букварь значительно старше и был издан далеко не здесь.
Косвенные предположения о том, что кто-то опередил Спиридона Соболя, изредка встречались в научной литературе. Издание считалась мистическим. О нем слышали, но не видели.
В итоге первый в мире букварь был найден нашими исследователями в закрытой библиотеке британских юристов Мидл Темпл. Книга издана в 1618 году в типографии виленского Свято-Духова православного братства в городе Евье.
Это эпоха Великого Княжества Литовского, в состав которого в то время входили наши земли.
Белорусы ввели в обиход слово "букварь". После издания учебника, его название вошло в десятки языков - от чувашского до боснийского. На страницах небольшой по формату книги - старославянский алфавит, затем слоги. А вот читать 4 столетия назад учились не как сегодня по сказкам, а по молитвенным текстам.
Всего в мире сохранилось два экземпляра букваря. Один в Лондоне, второй, неполный, в Копенгагене, в Королевской библиотеке. Пока на родине есть только цифровая копия. Сейчас идет работа над факсимиле, которое выйдет в печать уже осенью. Также Национальная библиотека Беларуси ведет переговоры, чтобы специально к юбилею привезти оригинал национальной ценности в Минск.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все