400 лет назад белорусы первыми в мире напечатали букварь

Сегодня самый древний в мире букварь празднует юбилей. 400 лет назад учебник под таким названием первыми в мире напечатали белорусы. Правда, этот факт доказали лишь недавно. Подробности - у Инны Пилевич.

Учебник в мраморе. Буквально 4 года назад этот памятник устанавливали в честь первого белорусского букваря. Считалось, что он был напечатан на территории Кутеинского Свято-Богоявленского мужского монастыря в 1631 году просветителем Спиридоном Соболем. Но буквально через два года оказалось, что на самом деле белорусский букварь значительно старше и был издан далеко не здесь.

Косвенные предположения о том, что кто-то опередил Спиридона Соболя, изредка встречались в научной литературе. Издание считалась мистическим. О нем слышали, но не видели.

В итоге первый в мире букварь был найден нашими исследователями в закрытой библиотеке британских юристов Мидл Темпл. Книга издана в 1618 году в типографии виленского Свято-Духова православного братства в городе Евье.

Это эпоха Великого Княжества Литовского, в состав которого в то время входили наши земли.

Белорусы ввели в обиход слово "букварь". После издания учебника, его название вошло в десятки языков - от чувашского до боснийского. На страницах небольшой по формату книги - старославянский алфавит, затем слоги. А вот читать 4 столетия назад учились не как сегодня по сказкам, а по молитвенным текстам.