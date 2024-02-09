40 полотен от художника Кожуха, произведения учеников Савицкого, выставка от фотохудожника Кухарчука - премьерный марафон в галереях Беларуси

Белорусский союз художников вошел в новый "Фазис". Пространство Дворца искусств транслирует арт-философию дизайнера Ольги Жебиной, а в бывших мастерских Михаила Савицкого опять зазвучало его имя. Национальный центр современных искусств представил произведения учеников народного художника. Премьерный марафон охватил и другие галереи. Лидия Заблоцкая приглашает на "Променад" (подробности в видео).