40 работ китайской живописи в разных жанрах и техниках - в галерее "Университет культуры"

Столичная галерея "Университет культуры" продолжает цикл проектов, посвященных белорусско-китайскому художественному диалогу. Сейчас арт-площадка дает возможность ознакомиться с изобразительным опытом молодого автора, аспиранта Белорусского государственного университета культуры и искусств Паня Улицзи. Экспозиция под названием "Мой акварельный мир" - это 40 работ в разных жанрах и техниках. Наталья Бордиловская расскажет подробнее (видео).

