40 ракурсов увиденного на полотнах Масленикова в Национальном художественном музее в Минске

Премьера к 110-летию со дня рождения народного мастера. Национальный художественный приглашает на пейзажную выставку Павла Масленикова. Искусствоведы отобрали 40 ракурсов увиденногохудожником. Чаще читаютсяземля, вода и небо. Половину полотен доставили из Музея истории города Минска и Могилевского областного художественного музея имени Масленикова. Для столичных эстетов - это первый показ. Как белорусские "Поля опустели", "Рожь зацвела" и "Повеяло весною". Художник писал маслом с натуры. Кроме Минского моря и родины Тетки - Каир, Александрия и вечер в Дели.