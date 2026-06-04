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Шествие дружбы, ремесла и кухня народов мира - Гродно примет фестиваль национальных культур
Гродно готовится к одному из самых ярких и масштабных праздников страны - XV Республиканскому фестивалю национальных культур. В этом году форум соберет представителей 42 национальностей. Гостей ждут шествие дружбы, национальные подворья, музыка, ремесла и кухня народов мира. Подготовка к фестивалю уже практически завершена.
Более 40 национальностей, десятки подворий и тысячи гостей. Гродно готовится принять XV Республиканский фестиваль национальных культур. В этом году форум отмечает 30-летие фестивального движения.
Фестиваль национальных культур - это возможность буквально за один день совершить путешествие по разным странам мира. На каждом подворье - свои традиции и культура. Программа форума в этом году выйдет за пределы национальных площадок: в Коложском парке высадят новые деревья на Аллее дружбы, а в культурном центре "Фестивальный" заложат капсулу с посланием будущим поколениям.
Фестиваль национальных культур за 30 лет вырос из камерного форума в один из крупнейших культурных проектов страны. В этом году в город над Неманом приедут представители 42 национальностей со всей Беларуси. Главная идея нынешнего фестиваля - "Праздник праздников".
Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:
"Фестиваль - это праздник. Но когда в одном празднике объединяются праздники разных национальностей и, как мозаика, выкладываются в узор, дополняя друг друга, этот смысл заложен в саму концепцию. "Праздник праздников" - это праздник, который вобрал в себя традиции праздников тех людей, которые приехали к нам, остались здесь жить и признали Беларусь своей второй родиной".
Национальные объединения покажут свои обряды и традиции. Одним из самых колоритных обещает стать татаро-башкирское подворье. Участники гродненского объединения "Дуслык" готовят музыкальную программу и не только.
Канурия Сахаува, участница гродненского городского отделения "Дуслык":
"Для этого блюда яйцо взбивается до белой пены, затем добавляется мука - и больше ничего. Этот рецепт мне передали мама и бабушка".
Завия Саляхова, председатель гродненского городского отделения "Дуслык":
"Мы знаем и ценим, что у нас в Беларуси люди такие добрые. Здесь наша диаспора. Дети наши уже выросли здесь, обрели семью, и мы только радуемся, что живем в такой Беларуси".
В этом году собственное подворье впервые представят студенты с Мальдивских островов. На фестивале они познакомят гостей с традиционной культурой островного государства.
"Мы ждем ярких эмоций и впечатлений, которые останутся с нами на всю жизнь", - призналась студентка факультета иностранных учащихся ГрГМУ Лин Ахмед Нишан.
Мариям Мишка Мохамед Джимхаам, студентка факультета иностранных учащихся ГрГМУ:
"Мы будем представлять свою культуру: это, в основном, танцы. Мы будем одеты в традиционные костюмы. А также мы хотим представить национальные настольные игры".
Ремесленники представят свои работы
Фестиваль - это не только национальная кухня и обряды. Гости смогут познакомиться с традициями ремесленников разных народов, увидеть ручную вышивку, ткачество и другие виды декоративного искусства. Свои работы к фестивалю готовят и мастера русской диаспоры. Резчик по дереву Павел Комарец специально к форуму создал символ фестиваля - "цветик-семицветик".
Павел Комарец, мастер художественной обработки дерева:
"Сам цветок - это наша Беларусь, а бабочки - это народы, которые посещают нашу прекрасную страну. Я это сделал из разных пород дерева. Присутствуют груша, ясень, черешня, яблоня, береза, слива и грецкий орех".
Фестиваль национальных культур пройдет в Гродно 5 и 6 июня, а третий день праздника традиционно примет Августовский канал. В программе - шествие дружбы, национальные подворья и новые творческие локации. Но главным остается то, ради чего фестиваль собирает гостей уже 30 лет: атмосфера мира, уважения и единства.