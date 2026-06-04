Шествие дружбы, ремесла и кухня народов мира - Гродно примет фестиваль национальных культур

Гродно готовится к одному из самых ярких и масштабных праздников страны - XV Республиканскому фестивалю национальных культур. В этом году форум соберет представителей 42 национальностей. Гостей ждут шествие дружбы, национальные подворья, музыка, ремесла и кухня народов мира. Подготовка к фестивалю уже практически завершена.

Более 40 национальностей, десятки подворий и тысячи гостей. Гродно готовится принять XV Республиканский фестиваль национальных культур. В этом году форум отмечает 30-летие фестивального движения.

Фестиваль национальных культур - это возможность буквально за один день совершить путешествие по разным странам мира. На каждом подворье - свои традиции и культура. Программа форума в этом году выйдет за пределы национальных площадок: в Коложском парке высадят новые деревья на Аллее дружбы, а в культурном центре "Фестивальный" заложат капсулу с посланием будущим поколениям.

Фестиваль национальных культур за 30 лет вырос из камерного форума в один из крупнейших культурных проектов страны. В этом году в город над Неманом приедут представители 42 национальностей со всей Беларуси. Главная идея нынешнего фестиваля - "Праздник праздников".

Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7af57db-26c1-4cff-afe2-fa2484bd610e/conversions/07a30a4f-c9c8-4ab3-94cd-1535f64917b1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7af57db-26c1-4cff-afe2-fa2484bd610e/conversions/07a30a4f-c9c8-4ab3-94cd-1535f64917b1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7af57db-26c1-4cff-afe2-fa2484bd610e/conversions/07a30a4f-c9c8-4ab3-94cd-1535f64917b1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7af57db-26c1-4cff-afe2-fa2484bd610e/conversions/07a30a4f-c9c8-4ab3-94cd-1535f64917b1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:

"Фестиваль - это праздник. Но когда в одном празднике объединяются праздники разных национальностей и, как мозаика, выкладываются в узор, дополняя друг друга, этот смысл заложен в саму концепцию. "Праздник праздников" - это праздник, который вобрал в себя традиции праздников тех людей, которые приехали к нам, остались здесь жить и признали Беларусь своей второй родиной".

Национальные объединения покажут свои обряды и традиции. Одним из самых колоритных обещает стать татаро-башкирское подворье. Участники гродненского объединения "Дуслык" готовят музыкальную программу и не только.

Канурия Сахаува, участница гродненского городского отделения "Дуслык" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16c5f70f-67a9-4d8a-aaa8-1d48bed6119e/conversions/16852143-62e6-45f8-9b93-0b20eb298f8b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16c5f70f-67a9-4d8a-aaa8-1d48bed6119e/conversions/16852143-62e6-45f8-9b93-0b20eb298f8b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16c5f70f-67a9-4d8a-aaa8-1d48bed6119e/conversions/16852143-62e6-45f8-9b93-0b20eb298f8b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16c5f70f-67a9-4d8a-aaa8-1d48bed6119e/conversions/16852143-62e6-45f8-9b93-0b20eb298f8b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Канурия Сахаува, участница гродненского городского отделения "Дуслык":

"Для этого блюда яйцо взбивается до белой пены, затем добавляется мука - и больше ничего. Этот рецепт мне передали мама и бабушка".

Завия Саляхова, председатель гродненского городского отделения "Дуслык":

"Мы знаем и ценим, что у нас в Беларуси люди такие добрые. Здесь наша диаспора. Дети наши уже выросли здесь, обрели семью, и мы только радуемся, что живем в такой Беларуси".

В этом году собственное подворье впервые представят студенты с Мальдивских островов. На фестивале они познакомят гостей с традиционной культурой островного государства.

"Мы ждем ярких эмоций и впечатлений, которые останутся с нами на всю жизнь", - призналась студентка факультета иностранных учащихся ГрГМУ Лин Ахмед Нишан.

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Мариям Мишка Мохамед Джимхаам, студентка факультета иностранных учащихся ГрГМУ:

"Мы будем представлять свою культуру: это, в основном, танцы. Мы будем одеты в традиционные костюмы. А также мы хотим представить национальные настольные игры".

Ремесленники представят свои работы

Фестиваль - это не только национальная кухня и обряды. Гости смогут познакомиться с традициями ремесленников разных народов, увидеть ручную вышивку, ткачество и другие виды декоративного искусства. Свои работы к фестивалю готовят и мастера русской диаспоры. Резчик по дереву Павел Комарец специально к форуму создал символ фестиваля - "цветик-семицветик".

Павел Комарец, мастер художественной обработки дерева:

"Сам цветок - это наша Беларусь, а бабочки - это народы, которые посещают нашу прекрасную страну. Я это сделал из разных пород дерева. Присутствуют груша, ясень, черешня, яблоня, береза, слива и грецкий орех".