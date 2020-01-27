"Евровидение-2020". Прослушивание. 49 претендентов на одну путевку в Роттердам

В Белтелерадиокомпании сегодня прослушивание участников нацотбора на "Евровидение-2020". 49 претендентов на путевку на "Евровидение-2020" в Роттердам оценивают в студии "600 метров". Композиции артистов были отобраны фокус-группой.







Прослушивание традиционно идет в режиме живого звука. Конкурсанты исполнили песни на белорусском, русском, французском и английском языках. К слову, последний оказался самым популярным. Предпочтение ему отдали сразу 40 вокалистов. Давайте посмотрим, как это было.



За статус финалистов борются 49 исполнителей Звучали новые голоса, выступали артисты, которые уже поднимались на сцену нацотбора и даже те, кто в составе белорусской делегации представлял страну на "Евровидении" в предыдущих сезонах. Таланты оценивала коллегия жюри. Ее состав не разглашался до начала прослушивания. Среди экспертов профессиональные музыканты, продюсеры и участники "Евровидения" разных лет. Именно они составят топ-исполнителей, которые пройдут в финал национального отбора.



Финалистов ждет участие в итоговом гала-концерте Он пройдет в Белтелерадиокомпании не позднее 6 марта. Выбирают делегата на главный песенный конкурс Европы зрители и судейская коллегия. В этом году "Евровидение" принимают Нидерланды.







Все участники и поклонники форума, конечно, с нетерпением ждут момента, когда будут названы имена финалистов национального отбора. Кто будет сражаться за евровизионную путевку в следующем этапе, узнаем в вечерних новостных выпусках на телеканале "Беларусь 1". Следите за информацией и на сайте медиахолдинга tvr.by



Отметим, список прошедших в финал евровизионного нацотбора можно будет увидеть через несколько часов в Telegram-канале Агентства теленовостей. Также о них мы расскажем в следующих выпусках.



