4 февраля в Беларуси вспоминают поэта, переводчика, критика, киносценариста Аркадия Кулешова

Сегодня в Беларуси вспоминают народного поэта, переводчика, критика, киносценариста Аркадия Кулешова. В этот день 1978 года в санатории в Несвиже его не стало. Поэт ушел, не дожив до своего 65-летия всего два дня.

Он был вундеркиндом белорусской литературы! Свои первые строки сочинил в четыре года, в 12 впервые напечатался в газете, в 15 выпустил сборник поэзии, а в 16 переводил на "мову" Пушкина и Лермонтова.

Сегодня же имя Аркадия Кулешова присвоено Могилевскому госуниверситету, улицамв Могилеве,Минске, Сморгони, Речице.

Сочинения Кулешова - часть обязательной школьной программы, они переведены на 33 языка мира. Он родился в семье деревенских учителей, рано поступил в техникум и уехал в столичный пединститут. Прошел всю войну, на фронт вызвался добровольцем. Был и военкором, и писателем Белорусского штаба партизанского движения.