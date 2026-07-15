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52 страны участвуют на юбилейном "Славянском базаре в Витебске"

Над фестивальным Витебском подняли флаг XXXV "Славянского базара". Церемония состоялась в культурно-спортивном комплексе Летнего амфитеатра.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"В этом году особенное поднятие флага. На наших флагштоках только наши государственные флаги и флаги нашего фестиваля "Славянский базар". Также можно увидеть новую аллею из мобильных флагштоков. Потому что когда мы строили наш амфитеатр, здесь было всего 44 флагштока. А сегодня к нам приехало рекордное количество. 52 страны принимают участие в фестивале, порядка 8 тыс. аккредитованных артистов, почетных гостей. Мы показываем всем, что на нашей витебской белорусской земле царит самое главное искусство - искусство мира и взаимопонимания".

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52 страны на "Славянском базаре в Витебске". Рекорд за последние годы. Для сравнения, XXXIV фестиваль искусств сплетал свою историю из 44 флагов. Церемония дала старт главным событиям на сцене Летнего амфитеатра, где прошла репетиция танцевальной увертюры форума.

Разделы:

КультураОбществоМузыка

Теги:

Славянский базар 2026Славянский базар в Витебскефестиваль
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