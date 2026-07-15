52 страны участвуют на юбилейном "Славянском базаре в Витебске"

Над фестивальным Витебском подняли флаг XXXV "Славянского базара". Церемония состоялась в культурно-спортивном комплексе Летнего амфитеатра.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"В этом году особенное поднятие флага. На наших флагштоках только наши государственные флаги и флаги нашего фестиваля "Славянский базар". Также можно увидеть новую аллею из мобильных флагштоков. Потому что когда мы строили наш амфитеатр, здесь было всего 44 флагштока. А сегодня к нам приехало рекордное количество. 52 страны принимают участие в фестивале, порядка 8 тыс. аккредитованных артистов, почетных гостей. Мы показываем всем, что на нашей витебской белорусской земле царит самое главное искусство - искусство мира и взаимопонимания".

52 страны на "Славянском базаре в Витебске". Рекорд за последние годы. Для сравнения, XXXIV фестиваль искусств сплетал свою историю из 44 флагов. Церемония дала старт главным событиям на сцене Летнего амфитеатра, где прошла репетиция танцевальной увертюры форума.