6 ноября состоится церемония закрытия XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад"

Минск прощается с большим кинопраздником, который объединил авторов практически со всей планеты. На столичных площадках завершаются последние сеансы. 6 ноября состоится торжественная церемония закрытия XXXII Минского международного кинофестиваля.

Более 3 тыс. заявок, 108 стран и свыше 130 фильмов, которые прошли отбор в конкурсную программу - Минский международный кинофестиваль "Лістапад" в 2026 году объединил кинематографистов со всего мира.

6 ноября - заключительный день большого кинофорума. Пока жюри готовится назвать победителей, зрители уже определяют собственных фаворитов.

География нынешнего "Лістапада" - 55 стран. В программе - игровое, документальное и анимационное кино, короткометражные работы, фильмы молодых режиссеров, национальный конкурс и отдельная программа для детей и подростков.

Всего 8 конкурсных направлений, а показы проходили на пяти минских площадках: в кинотеатрах "Москва", "Победа", "Центральный", "Беларусь" и "Пионер".

В основной конкурсной программе игрового кино - истории из разных уголков мира. Среди участников - марокканская "Халима", танзанийская "Идеальная пара", китайский "Город потерянных вещей" и фильм "Тот самый ребенок" из Мьянмы, которая впервые представлена на фестивале.

Разные страны, разные режиссерские почерки и темы - от личных историй до социальных проблем. Именно это разнообразие и формирует особую палитру "Лістапада".

"Хочу сказать, что мне очень понравился "Лiстапад". Очень приятно, что пришло так много людей, и все было в такой дружелюбной обстановке. Это очень здорово. Сейчас я работаю над дипломным фильмом, в будущем я бы хотела тоже отправить свой фильм на "Лiстапад", - отметила режиссер Александра Татур.

Но зрительская симпатия и профессиональная оценка не всегда одно и то же. Для жюри важны не только сюжет и эмоциональное впечатление, но и режиссура, операторская работа, сценарий, актерская игра.

Дмитрий Астрахан, председатель жюри конкурса "Лістападзік":

"Мы довольно быстро пришли к пониманию, кто лидеры. Дальше мы старались как-то отметить всех лидеров, есть лидирующие картины, а призов все-таки мало. Мы хотели, чтобы все картины, которые были лидерами, были отмечены".

Один из главных вопросов последнего дня - совпадет ли выбор профессионального жюри со зрительскими симпатиями? Более 130 фильмов уже прошли свой путь к большому экрану. Теперь осталось определить, какие из них получат фестивальное признание.

"Лiстапад" дает надежду на то, что наше искусство развивается. И кино - это основное заявление в том плане, что кино для человека - это всегда близко. Интересно, и представленные фильмы меня просто удивили", - поделилась зритель Инна Хорова.

За несколько дней "Лістапад" показал, насколько разным может быть кино по географии, жанрам, темам и режиссерскому взгляду, но у каждого фестиваля есть своя главная интрига.

В 18:00 пройдет торжественная церемония закрытия, трансляцию которой покажет телеканал "Беларусь 3" в 21:05. Именно там объявят тех, чьи имена останутся в истории XXXII кинофестиваля "Лiстапад".