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68 конкурсных фильмов "Лістапада" оценят члены жюри из 13 стран

Пока в Витебске деревья зеленеют, в Минске киноэстеты готовятся к фестивальному "Лістападу".

Именно из-за ожидаемого потока хейта в адрес киношников сегодня на большой пресс-конференции не назвали ни фильмы, которые вошли в шорт-лист конкурса, ни имена приглашенных. Новый оргкомитет "Лістапада" поделился первой статистикой - оценят 68 конкурсных лент от 30 стран-участниц. Не изменились номинации - выберут лучшее игровое, документальное, молодежное кино и фильм для детей. Среди экспертов 12 зарубежных жюри. Например, лучшее игровое кино из списка в 13 фильмов (и все зарубежные) выберут во главе с президентом Гильдии продюсеров России и создателем современной версии "А зори здесь тихие" Ренатом Давлетьяровым. Председателем фестиваля стал народный артист Беларуси Александр Ефремов.

Билеты на "Лістапад" в продаже с 12 ноября

Организаторы убеждают: "Лістапад" не станет площадкой для продвижения услуг национальной киностудии. Вся его работа - зрителям в первую очередь. Билеты на сеансы поступят в продажу уже 12 ноября. Ценник на квиток в доступном диапазоне от 4 до 7 рублей. "Лістапад" затронет региональные и 5 минских кинотеатров, добавился и Дом кино.

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