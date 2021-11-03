68 конкурсных фильмов "Лістапада" оценят члены жюри из 13 стран

Именно из-за ожидаемого потока хейта в адрес киношников сегодня на большой пресс-конференции не назвали ни фильмы, которые вошли в шорт-лист конкурса, ни имена приглашенных. Новый оргкомитет "Лістапада" поделился первой статистикой - оценят 68 конкурсных лент от 30 стран-участниц. Не изменились номинации - выберут лучшее игровое, документальное, молодежное кино и фильм для детей. Среди экспертов 12 зарубежных жюри. Например, лучшее игровое кино из списка в 13 фильмов (и все зарубежные) выберут во главе с президентом Гильдии продюсеров России и создателем современной версии "А зори здесь тихие" Ренатом Давлетьяровым. Председателем фестиваля стал народный артист Беларуси Александр Ефремов.