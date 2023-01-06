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6 января артисты "Фактор.by" исполнят по две композиции. Кто пройдет дальше - решат телезрители

Все меньше финалистов остается на шоу "Фактор.by", и сегодня вечером проект покинет еще один участник.

Прямой эфир будет эмоционально напряженным и даже физически тяжелым, ведь в прямом эфире артисты исполнят по две композиции: песню по рекомендации наставника и вторую, выбранную конкурентом по проекту.

Накануне вечером состоялся генеральный прогон концерта. Режиссер-постановщик проекта окончательно утвердил порядок выступлений каждого артиста. Это важная часть работы, так как каждый выход должен соответствовать драматургии эфира. Несмотря на праздничное настроение, к концерту в Рождественский сочельник готовились в усиленном режиме. Педагоги по вокалу подтягивали подопечных в рекордно короткие сроки.

Судьба финалистов - в руках телезрителей. От вашего выбора зависит, кто продолжит борьбу за победу в шоу. Поэтому голосуйте за своих фаворитов в прямом эфире. Старт голосования по традиции объявят ведущие. Помните, у вас будет всего 10 минут, чтобы позвонить или отправить смс в поддержку любимого артиста. Стоимость звонка и смс - 50 копеек.

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