6 января артисты "Фактор.by" исполнят по две композиции. Кто пройдет дальше - решат телезрители

Все меньше финалистов остается на шоу "Фактор.by", и сегодня вечером проект покинет еще один участник.

Прямой эфир будет эмоционально напряженным и даже физически тяжелым, ведь в прямом эфире артисты исполнят по две композиции: песню по рекомендации наставника и вторую, выбранную конкурентом по проекту.

Накануне вечером состоялся генеральный прогон концерта. Режиссер-постановщик проекта окончательно утвердил порядок выступлений каждого артиста. Это важная часть работы, так как каждый выход должен соответствовать драматургии эфира. Несмотря на праздничное настроение, к концерту в Рождественский сочельник готовились в усиленном режиме. Педагоги по вокалу подтягивали подопечных в рекордно короткие сроки.