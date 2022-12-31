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6 января зрители снова смогут вершить судьбы участников проекта "Фактор.by"
Новый год достиг своей "Телевершины" - шоу "Фактора.by". Гибкость вокала семи финалистов проверили накануне аккомпанементом Президентского оркестра! Это был первый пятничный вечер без постановок, но с удвоенным количеством аппаратуры: и оркестр, и солисты исполняли хиты вживую.
Всю площадку преобразили в истинный концерт-холл. Дресс-код - фраки и платья в пол, а тематика вечера - рождественская. Артисты призывали снег мотивами Фрэнка Синатры, грустили о судьбе Арлекино и прислушивались к стуку счастья в дверь.
Увы, счастье в дальнейшем участии в шоу не случится у Александра Шимулевича. Новогодний эфир не принес подарка в виде спасения на проекте.
Так, в проекте остается шесть финалистов. В командах Ольги Бузовой и Руслана Алехно отныне по одной подопечной. Зрители снова смогут вершить судьбы уже в следующем году - в пятницу, 6 января.
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