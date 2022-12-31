6 января зрители снова смогут вершить судьбы участников проекта "Фактор.by"

Новый год достиг своей "Телевершины" - шоу "Фактора.by". Гибкость вокала семи финалистов проверили накануне аккомпанементом Президентского оркестра! Это был первый пятничный вечер без постановок, но с удвоенным количеством аппаратуры: и оркестр, и солисты исполняли хиты вживую.

Всю площадку преобразили в истинный концерт-холл. Дресс-код - фраки и платья в пол, а тематика вечера - рождественская. Артисты призывали снег мотивами Фрэнка Синатры, грустили о судьбе Арлекино и прислушивались к стуку счастья в дверь.

Увы, счастье в дальнейшем участии в шоу не случится у Александра Шимулевича. Новогодний эфир не принес подарка в виде спасения на проекте.