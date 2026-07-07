7 июля исполняется 144 года со дня рождения Янки Купалы

7 июля Беларусь вспоминает Ивана Луцевича, всемирно известного как Янка Купала. Ему было предначертано судьбой стать первым народным поэтом страны.

Иван Доминикович Луцевич появился на свет 144 года назад в ночь на Ивана Купалу. Взяв псевдоним, всю жизнь искал волшебный цветок счастья для белорусов.

Поэт, драматург, публицист - от первой и до последней строчки он воспевал родную страну и народ. Янка Купала - самый переводимый белорусский автор в истории, читать классика можно более чем на ста языках мира.

Сегодня произведения автора перечитывают и на театральных подмостках. Не раз постановка "Павлинка" становилась главным открытием в афише Национального академического театра имени классика.

7 июля память песняра почтут у его памятника в Государственном литературном музее имени Янки Купалы, также планируется торжественное возложение цветов.