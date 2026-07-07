7 июля кастинг шоу "Фактор. BY" пройдет в Бобруйске

Команда талант-шоу "Фактор. BY" отправилась в Бобруйск и 7 июля услышит начинающих звезд промышленного и высококультурного города. Бобруйск - родина зефира и шин, там проживают 204 тыс. трудолюбивых и креативных белорусов.

Во что горазды земляки заслуженного артиста Беларуси Руслана Алехно? На прослушивании лишь одно ограничение: желающий стать артистом должен быть старше 16 лет.

Карина Ерофеева, суперфиналистка талант-шоу "Х-Фактор Беларусь":

"Первая песня должна сразу цеплять взгляд, она сразу должна раскрыть вас. Если вы чувствуете, что в развязке максимально что-то покажете под конец композиции - пойте конец композиции. Никто не обидится, если мы не услышим пару-тройку куплетов. Также всегда помните про разнохарактерность, потому что все-таки "Фактор. BY" - это проект, который в каждом эфире старается из человека выжать что-то новое, показать его с разной стороны. Первый "бетон" закладывается как раз-таки на предкастингах, чтобы понять и увидеть, кого дальше можно будет из этого человека свить".

Кастинг в новые сезоны "Фактор. BY" и "Фактор. BY 60+" пройдет в караоке "Уголь" на улице Дзержинского, 68Б с 12:00 до 18:00.