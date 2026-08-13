70 лет без Якуба Коласа: в Беларуси вспоминают народного поэта

70 лет назад не стало Якуба Коласа. Народный поэт Беларуси ушел из жизни в 73 года прямо за письменным столом.

Учитель по образованию, критик, фольклорист, вице-президент Академии наук БССР - Якуб Колас отразил целую эпоху белорусского народа. Его произведения переведены на 50 языков мира. Одна из самых читаемых сегодня поэм - "Новая земля" - весной появилась на книжных полках впервые на русском языке.

13 августа, в день смерти классика, пройдет традиционная встреча семьи Якуба Коласа и поклонников его творчества. Ровно в 13:20, когда остановилось сердце поэта, возложат цветы к его могиле на Военном кладбище Минска. А после в литературно-мемориальном музее Якуба Коласа прозвучит концерт-реквием от музыкантов Белгосфилармонии.