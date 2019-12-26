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70-летний юбилей отмечает Михаил Боярский

Михаилу Боярскому сегодня исполнилось 70 лет. На счету народного артиста России десятки фильмов, где в основном он играет роли романтических героев. Самая известная из них - д'Артаньян из "Трех мушкетеров". Вне экрана у Боярского тоже свой неповторимый образ - с неизменными усами и шляпой.

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