70-летний юбилей отмечает Михаил Боярский

Михаилу Боярскому сегодня исполнилось 70 лет. На счету народного артиста России десятки фильмов, где в основном он играет роли романтических героев. Самая известная из них - д'Артаньян из "Трех мушкетеров". Вне экрана у Боярского тоже свой неповторимый образ - с неизменными усами и шляпой.