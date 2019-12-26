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70-летний юбилей отмечает Михаил Боярский
Михаилу Боярскому сегодня 70 лет. На счету народного артиста России десятки фильмов. Особенно он любим зрителями за роли романтических героев. Самая известная из них - неувядающий д'Артаньян из "Трех мушкетеров". Поющий актер подарил нам и более 600 популярных композиций. Вне экрана у Боярского тоже свой неповторимый образ - неизменные усы и шляпа, а главной наградой для мастера было и остается приносить радость зрителю.
С юбилеем народного артиста РСФСР поздравил наш Президент Александр Лукашенко, отметив, что в Беларуси Михаила Боярского любят и знают как замечательного человека, каждая встреча с которым - настоящий праздник хорошего настроения.
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