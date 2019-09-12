75 лет исполнилось выдающемуся российскому музыканту Владимиру Спивакову

Выдающемуся скрипачу и дирижеру, всемирно известному музыканту - Владимиру Спивакову - сегодня исполнилось 75 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР с юбилеем. С Беларусью художественного руководителя Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра "Виртуозы Москвы" связывает много творческих проектов. Один из них - музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…". Он всегда с успехом проходит не только в Минске, но и в других городах нашей страны, собирая артистов мирового уровня.