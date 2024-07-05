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7 картин из истории белорусского народа - Большой театр создает проект "Патетический дневник памяти"
Большой театр Беларуси завершает сезон сказкой на пуантах. "Золушку" зрители увидят в двух премьерных вечерах. Искать обладательницу хрустальных пуант на сцене будут 6 и 7 июля. Финансирование репертуарной палитры, поддержка академического искусства - часть государственной политики Беларуси.
На президентский гранд Большой пишет "Патетический дневник памяти". 7 картин, сотканных из истории белорусского народа, не единственное ожидаемое пополнение с национальными мотивами в афише.
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