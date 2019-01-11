ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

80-летний юбилей сегодня отметит Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси

Свой 80-летний юбилей сегодня отметит Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. На сцене Дома офицеров состоится торжественный концерт. Коллектив буквально проведет творческий экскурс по страницам своей истории. От зарождения и песен в тылу Великой Отечественной до современности. Кроме оркестра, мужского хора и балета, ансамбль поздравят и почетные гости. Солисты музыкального театра и выпускник коллектива - солист Большого театра Владимир Громов.

Видеопоздравления с юбилеем уже направили творческий тандем Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, а также Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Трансляцию праздничного концерта проведет телеканал "Беларусь 3" 20 января.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все