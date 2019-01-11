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80-летний юбилей сегодня отметит Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси
Свой 80-летний юбилей сегодня отметит Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. На сцене Дома офицеров состоится торжественный концерт. Коллектив буквально проведет творческий экскурс по страницам своей истории. От зарождения и песен в тылу Великой Отечественной до современности. Кроме оркестра, мужского хора и балета, ансамбль поздравят и почетные гости. Солисты музыкального театра и выпускник коллектива - солист Большого театра Владимир Громов.
Видеопоздравления с юбилеем уже направили творческий тандем Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, а также Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Трансляцию праздничного концерта проведет телеканал "Беларусь 3" 20 января.
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