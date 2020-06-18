85 лет исполняется сегодня актеру и режиссеру Юрию Соломину

85 лет исполняется сегодня народному артисту России и СССР, выдающемуся актеру и режиссеру Юрию Соломину. Первая его крупная работа на сцене московского академического Малого театра - роль Хлестакова в комедии "Ревизор". В 1988 году коллектив театра избрал Соломина руководителем. На его счету около сотни кинолент. Всенародно известным актер стал весной 1970 года. Тогда состоялась премьера многосерийного телевизионного фильма "Адъютант его превосходительства". В этой ленте Соломин играл роль Павла Кольцова.



Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Юрия Соломина с 85-летием, пожелав ему долгих лет жизни, доброго здоровья, счастья и благополучия.



