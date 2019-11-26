Сегодня 89 лет со дня рождения Владимира Короткевича отмечает литературный мир. В Витебске к памятнику выдающегося прозаика, поэта, драматурга возложили цветы писатели и неравнодушные к творчеству Короткевича люди. Также в библиотеках областного центра проходят литературные встречи. Гостей знакомят с интересными фактами его биографии, читают отрывки известных на весь мир произведений.



Малой родиной выдающегося писателя является Орша. В 2000 году в райцентре был открыт музей Владимира Короткевича. На протяжении недели здесь пройдут квесты, викторины, выставки, посвященные жизненному и творческому пути Короткевича.



