8 мая в вечерней афише Большого театра оперы и балета военная классика

Расскажут о военной классике подмостки Большого театра. Сегодня в афише полноценная мелография Великой Отечественной из 26 легендарных мотивов. Концерт ко Дню Победы - уже традиция для Театра оперы и балета.

Академические тембры, которые в статусе народных и заслуженных артистов Беларуси, проживут и "Смуглянку", и "Синий платочек", и "День Победы". Каждый из номеров - как отдельная драматическая постановка.

В двух отделениях сочинения от Рахманинова до Лученка. Живые эмоции программы исключительно в живом звуке. Вершить аккорды Победы будет дирижер Юрий Караваев.