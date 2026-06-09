9 июня в Молодечно стартует XXV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

XXV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии 9 июня в стартует в Молодечно. В рамках его традиционно пройдет Республиканский конкурс молодых исполнителей эстрадной песни.

За Гран-при будут бороться 17 участников в возрасте от 6 до 18 лет из разных уголков Беларуси и российского города Череповца. Лейтмотив фестиваля в 2026 году - "Культурный код нации".

Открывает культурный марафон масштабная акция "Фестываль М Яднае". Центром притяжения станет городская центральная районная библиотека, где развернется серия мастер-классов "Фестывальны настрой" и акция "Мастацтва ў далонях". Вечернюю программу украсит концерт народных инструментов "Звуки струн души".

10 июня пройдет под знаком академического искусства. Начнет работу поэтический мост "Беларусь-Мир", где соберутся литераторы и просто любители поэзии. А днем в залах музыкального колледжа имени Огинского эстеты услышат классическую музыку и поэтические зарисовки.

Также жители и гости города смогут прочувствовать фестивальную волну на концерте "Город моих песен", который будет посвящен творческому наследию молодечненского края.