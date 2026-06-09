3.83 BYN
2.82 BYN
3.28 BYN
9 июня в Молодечно стартует XXV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии
XXV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии 9 июня в стартует в Молодечно. В рамках его традиционно пройдет Республиканский конкурс молодых исполнителей эстрадной песни.
За Гран-при будут бороться 17 участников в возрасте от 6 до 18 лет из разных уголков Беларуси и российского города Череповца. Лейтмотив фестиваля в 2026 году - "Культурный код нации".
Открывает культурный марафон масштабная акция "Фестываль М Яднае". Центром притяжения станет городская центральная районная библиотека, где развернется серия мастер-классов "Фестывальны настрой" и акция "Мастацтва ў далонях". Вечернюю программу украсит концерт народных инструментов "Звуки струн души".
10 июня пройдет под знаком академического искусства. Начнет работу поэтический мост "Беларусь-Мир", где соберутся литераторы и просто любители поэзии. А днем в залах музыкального колледжа имени Огинского эстеты услышат классическую музыку и поэтические зарисовки.
Также жители и гости города смогут прочувствовать фестивальную волну на концерте "Город моих песен", который будет посвящен творческому наследию молодечненского края.
Финальным аккордом дня станет "Майский вальс". На центральной площади прозвучит фестиваль духовой музыки, а торжественное открытие Национального фестиваля белорусской песни и поэзии состоится 12 июня на сцене летнего амфитеатра.