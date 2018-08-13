95-летие поэмы "Новая земля" отметили в усадьбе Альбуть

Накануне на малой родине белорусского поэта отмечали 95-летие поэмы Коласа "Новая земля". Начался праздник в усадьбе Альбуть с конкурсов и традиционных танцев. Сделать своими руками домашний оберег и узнать тонкости сбора пчелиных даров можно было на мастер-классах. Угощали гостей блинами и натуральным медом белорусских пчеловодов.