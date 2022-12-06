9 декабря в прямом эфире на "Беларусь 1" смотрите "Фактор.by" и голосуйте за своего фаворита

Песенное шоу "Фактор.by" - лидер пятничного прайм-тайма. 2 декабря "Беларусь 1" посмотрели почти 850 тысяч человек.

И это лучший результат пятничного эфира на всех телеканалах страны с долей 18,5 и рейтингом в 3,3.

Этап тренировочного лагеря и стульев на официальном YouTube-канале "Фактор.by" смотрели миллион 350 тысяч раз. А за последние несколько дней просмотры видео на канале достигли 7-ми с половиной миллионов.

Тем временем в павильонах "Беларусьфильма" идет подготовка к первому прямому эфиру. Техническая команда проекта собирает сцену. 12 финалистов вместе с режиссером-постановщиком шоу готовят свои номера.

Первая репетиция на сцене состоится завтра. Вечер пятницы посвятили хитам. Детали выступлений, а также композиции, которые исполнят финалисты, будут раскрыты только в прямом эфире.