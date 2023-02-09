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9 февраля в Театре имени Горького состоится премьера спектакля "Идиот"
Премьера в Театре имени Горького! Сегодня вечером произведение Достоевского, в день памяти классика, оживет на сцене в Минске. Репертуар Национального академического драмтеатра пополнит "Идиот". Первый выход романа в Горьковском увидят и потомки автора - семья Достоевских этим утром прибыла поездом из Санкт-Петербурга. Над классическим воплощением произведения "Идиот" в белорусской столице работала сербская актриса и режиссер Ивана Жиган. За время подготовки постановщик приезжала в Беларусь трижды.
Нам не надо попасть под крючок иезуитам, а надо нести наше сердце, нашу цивилизацию, что нам не надо быть на коленях - это все Достоевский тогда уже говорил, что у нас есть сокровище, которое мы можем подарить всему миру.
Мы все-таки театр, который славится своей историей именно в постановках русской классики, она всегда удавалась. И то что Достоевский сейчас таким образом присутствует, мне кажется, это очень хорошо, тем более "Идиот", где поднимается тема души человеческой.
На сцене Театра имени Горького - противостояние ценностей славянского и западного мира. Постановка и в эфире Белтелерадиокомпании - телеверсия спектакля "Идиот" дополнит программу канала "Беларусь 3".
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