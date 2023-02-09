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9 февраля в Театре имени Горького состоится премьера спектакля "Идиот"

Премьера в Театре имени Горького! Сегодня вечером произведение Достоевского, в день памяти классика, оживет на сцене в Минске. Репертуар Национального академического драмтеатра пополнит "Идиот". Первый выход романа в Горьковском увидят и потомки автора - семья Достоевских этим утром прибыла поездом из Санкт-Петербурга. Над классическим воплощением произведения "Идиот" в белорусской столице работала сербская актриса и режиссер Ивана Жиган. За время подготовки постановщик приезжала в Беларусь трижды.

Нам не надо попасть под крючок иезуитам, а надо нести наше сердце, нашу цивилизацию, что нам не надо быть на коленях - это все Достоевский тогда уже говорил, что у нас есть сокровище, которое мы можем подарить всему миру.
Ивана Жиган, режиссер, актриса Национального театра Белграда (Сербия)
Мы все-таки театр, который славится своей историей именно в постановках русской классики, она всегда удавалась. И то что Достоевский сейчас таким образом присутствует, мне кажется, это очень хорошо, тем более "Идиот", где поднимается тема души человеческой.
Андрей Душечкин, заслуженный артист Беларуси, актер Национального академического драматического театра имени Максима Горького

На сцене Театра имени Горького - противостояние ценностей славянского и западного мира. Постановка и в эфире Белтелерадиокомпании - телеверсия спектакля "Идиот" дополнит программу канала "Беларусь 3".

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