9 февраля в Театре имени Горького состоится премьера спектакля "Идиот"

Нам не надо попасть под крючок иезуитам, а надо нести наше сердце, нашу цивилизацию, что нам не надо быть на коленях - это все Достоевский тогда уже говорил, что у нас есть сокровище, которое мы можем подарить всему миру.

Ивана Жиган, режиссер, актриса Национального театра Белграда (Сербия)