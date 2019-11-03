"Лістапад-2019" - сегодня в программе около 40 кинопоказов

Битва за золото “Лістапада” набирает обороты. Сегодня второй конкурсный день XXVI Минского международного кинофестиваля. В программе на это воскресенье запланировано около четырех десятков кинопоказов. Больше всего сеансов за конкурсами игрового кино, национальных киношкол, фильмов для детей и юношества, документалистикой и дебютного кино "Молодость на марше".



Многие просмотры сопровождаются презентацией от создателей лент и обсуждениями картины. Насыщенная программа и внеконкурсных показов.