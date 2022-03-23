"М.@rt.контакт": 23 марта в Могилеве выступят БАТД и Полесский драмтеатр

Могилев принимает XV Международный театральный форум "М.аrt.контакт". Подготовлена большая и разнообразная программа с участием белорусских и российских коллективов. Зрители увидят спектакли "Маленький принц", "Раскольников", "Любовь в стиле барокко" от ведущих театров, в том числе "Коляда" из Екатеринбурга и Белорусского государственного молодежного театра. В общей сложности будут представлены 15 постановок.



Вернулись в программу форума мастер-классы от ведущих мастеров сцены и артистов, а также обсуждение ролей. По итогам форума профессиональное жюри и зрители выберут лучший спектакль.