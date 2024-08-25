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"Песня Cирин" - первый 3D-мультфильм от киностудии "Беларусьфильм"
Славянская мифология в 3D-формате. Первый полнометражный анимационный 3D-фильм-фэнтези ангажирует киностудия "Беларусьфильм". Рабочее название - "Песня Сирин". Это история о приключениях двух школьников по мифическим мирам славянских богов - Нави, Прави и Яви. Музыку для мультфильма создал белорусский композитор Леонид Ширин. В ролях белорусские артисты: Руслан Чернецкий, Вера Полякова-Макей, певица Жанет и другие. Работа над проектом в 85 минут велась на протяжении 4 лет.
В производстве у киностудии "Беларусьфильм" сейчас 4 мультипликационные картины. А "Песня Сирин" на больших экранах зазвучит в конце осени. Прокат запланирован в Беларуси и России.
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