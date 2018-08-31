Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском конкурсе песни "Евровидение-2018"

25 ноября нашу страну на детском конкурсе песни "Евровидение-2018", который пройдет в Минске, представит Даниэль Ястремский

Имя победителя было названо в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Онлайн-трансляцию финала национального отборочного тура также вел официальный сайт главного медиахолдинга страны www.tvr.by.