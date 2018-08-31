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Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском конкурсе песни "Евровидение-2018"

25 ноября нашу страну на детском конкурсе песни "Евровидение-2018", который пройдет в Минске, представит Даниэль Ястремский

Имя победителя было названо  в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Онлайн-трансляцию финала национального отборочного тура также вел официальный сайт главного медиахолдинга страны www.tvr.by.

За право выйти на международную сцену детского "Евровидения-2018" боролись восемь сольных исполнителей и две вокальные группы. Вели финальное шоу Тео и Ольга Рыжикова.

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