"Адтуліны-адсюліны": современное инситное искусство Беларуси представлено на выставке в Национальной библиотеке

Выставка будет интересна широкому кругу зрителей и понятна и взрослым, и детям, потому что если автор изображает отрицательного персонажа, это мы видим во всех его проявлениях. Особенно интересна работа Ирины Князевой, посвященная Алене Киш - мастеру, художнице инситного белорусского искусства.

Виктория Харитонова, завсектором Национальной библиотеки Беларуси