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"Адтуліны-адсюліны": современное инситное искусство Беларуси представлено на выставке в Национальной библиотеке
Арт-объекты, выполненные в живописи, графике и декоративном искусстве. В Национальной библиотеке Беларуси работает новая выставка под названием "Адтуліны-адсюліны". Выставляются работы двух белорусских художников, которые представляют современное белорусское инситное искусство. Это широко известный в Беларуси и за рубежом Юрий Петкевич и автор иллюстраций к детским книгам Ирина Князева.
Выставка будет интересна широкому кругу зрителей и понятна и взрослым, и детям, потому что если автор изображает отрицательного персонажа, это мы видим во всех его проявлениях. Особенно интересна работа Ирины Князевой, посвященная Алене Киш - мастеру, художнице инситного белорусского искусства.
В картинах есть отсылки к Пабло Пикассо и Марку Шагалу. Кроме того, на полотнах можно рассмотреть библейские и литературные сюжеты. Например, произведения Гоголя. Экспозиция расположилась на третьем этаже в галерее "Лабиринт". Выставка продлится до 10 декабря.
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