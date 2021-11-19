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Афиша на ближайшую неделю - в проекте "Променад"

Через два года ожидания опять начинаем шелестеть билетами. XXVII "Лістапад" вопреки печальным прогнозам все же пройдет. Сотню лент от фестиваля фестивалей начнут крутить завтра сразу на пяти экранах Минска.

Афиша на ближайшую неделю - в проекте "Променад" (видео).


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