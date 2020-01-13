Афишу Большого театра дополнят две премьеры: "Кошкин дом" и "Пиноккио"

Весной юных зрителей Большого театра ждет премьера - опера "Кошкин дом" по мотивам сказки Самуила Маршака. Голоса Большого впервые примерят на себя образы кукол - выступят в шарнирных костюмах. Всего на сцену выйдет 41 персонаж. Для симфонического оркестра готовят оригинальную партитуру советского композитора Павла Вальдгардта. На постановку спектакля отвели два месяца, сейчас худсовет обсуждает инновационную проекцию и исполнителей ролей.



