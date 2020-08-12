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Агрогородок Лясковичи в Гомельской области готовится к "Зову Полесья"

В этом году фестиваль этнокультурных традиций пройдет в новом формате - экономический форум и семинар туроператоров. В программе также - концерты, мастер-классы ремесленников и традиционные соревнования рыболовов. Полесье в этом году представят 8 районов Гомельской и 3 района Брестской областей. В фестивале планируют участвовать и 16 представителей зарубежных дипломатических миссий.

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