Агрогородок Лясковичи в Гомельской области готовится к "Зову Полесья"

В этом году фестиваль этнокультурных традиций пройдет в новом формате - экономический форум и семинар туроператоров. В программе также - концерты, мастер-классы ремесленников и традиционные соревнования рыболовов. Полесье в этом году представят 8 районов Гомельской и 3 района Брестской областей. В фестивале планируют участвовать и 16 представителей зарубежных дипломатических миссий.



