Академическому хору Белтелерадиокомпании - 95 лет! Старейшее в Беларуси собрание голосов создали в 1931-м. Но для всего Советского Союза популярным и авторитетным коллектив стал спустя 30 лет под дирижированием Виктора Ровдо. При народном артисте СССР и Беларуси хор официально достиг звания "академический", с овациями которого встречали в Ватикане, Словении, Германии, Италии, России.

Академический хор Гостелерадио чаще других был первым исполнителем сочинений белорусских композиторов. Коллектив считали соавтором и создатели мелодий из зарубежья. Его аккордами сохранены 2 тома белорусских народных песен, собранных хоровым дирижером Григорием Ширмой. И именно хор БТ в 2002-м году озвучил эталонную версию Государственного гимна Республики Беларусь.

Академический хор Национальной государственной телерадиокомпании прозвучит а-капелло уже 12 ноября. Духовная музыка, цикл Леонида Захлевного "Поозерский венок" и белорусская премьера партитуры Даниэля Элдера - в программе для зрителей малого зала Белгосфилармонии.