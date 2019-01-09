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Академическому ансамблю песни и танца Вооруженных Сил - 80
Среди лауреатов спецпремии Президента Беларуси юбиляры. Академическому ансамблю песни и танца Вооруженных Сил - 80!
Начали служить творчески еще в 1938-ом, в годы войны дали сотни концертов в тылу и на передовой. Именно в этом коллективе раскрыли свой потенциал песняр Владимир Мулявин, певец Руслан Алехно и актер оперетты Юрий Веденеев. Сегодня ансамбль - это балет, хор, оркестр и детская вокальная студия. Всего более 80 одаренных солдат с музыкальным образованием.
Коллектив собирает аншлаги и за рубежом, и на родине. С проектом "Отечеству служим" артисты посетили 12 городов и собрали более 7 тысяч зрителей.
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