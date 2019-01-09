Академическому ансамблю песни и танца Вооруженных Сил - 80

Начали служить творчески еще в 1938-ом, в годы войны дали сотни концертов в тылу и на передовой. Именно в этом коллективе раскрыли свой потенциал песняр Владимир Мулявин, певец Руслан Алехно и актер оперетты Юрий Веденеев. Сегодня ансамбль - это балет, хор, оркестр и детская вокальная студия. Всего более 80 одаренных солдат с музыкальным образованием.

