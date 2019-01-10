Эти белорусы служат своей стране и народу через свое творчество и талант. Спецпремия Президента стала подарком к юбилею одного из самых востребованных белорусских коллективов. Академическому ансамблю песни и танца Вооруженных Сил Беларуси - 80 лет. В годы войны - сотни концертов в тылу и на передовой. Своей музыкой и жизнеутверждающими текстами они вселяли веру и надежду в победу. Сегодня коллектив любят не только в нашей стране, но и за рубежом. Свой юбилей ансамбль отпразднует завтра на сцене Дома офицеров. Телеверсию праздничного концерта покажет телеканал "Беларусь 3". Как живет сегодня творческое звено Вооруженных Сил, узнала Лидия Заблоцкая.

Служили Отечеству песнями и плясками еще до начала Великой Отечественной. Первое выступление ансамбля Красноармейской песни прошло в 1938 под Смоленском, за год до приказа народного комиссара обороны СССР Ворошилова создать творческие коллективы по военным округам. По типу уже известного Александровского.

В ансамбль попадали не просто самородки, проходившие службу. Как и сегодня, серьезные отборы и обязательное музыкальное образование. Ансамбль, как точка начала творческой карьеры - у песняра Мулявина, звезды московской оперетты Веденеева, народных артистов Вуячича и Ворвулева.

Составом в три сотни артистов - в гарнизоны от Калининграда до Владивостока. В 80-х поднимали боевой дух служащих в Афгане. Одними из первых выехали в Чернобыль. Чуть позже более двух тысяч аншлагов не только в Беларуси, но и в Германии, Франции, Польше и России.

Сегодня Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси - это более 80 одаренных солдат. Многие из них профессионалы, с музыкальным образованием. Кроме хора, оркестра и балета есть и детская вокальная студия "Звездочка". Здесь ребят через песни учат любить свою родину.

Коллектив буквально разбивает стереотипы. И если основа репертуара - это маршевые ритмы и военная классика, то каждый раз и мужской хор, и балет стремятся удивить публику хореографическими трюками и даже духовной музыкой.

Здесь не просто проходят срочную службу. Остаются работать по контракту. Ансамбль - качественная творческая взлетная полоса. Для него писал свои первые хиты Игорь Лученок, а Иосиф Кобзон был близким другом и не раз выступал в дуэте. Здесь взрастили и некоторых звезд белорусской эстрады.