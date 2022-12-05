Академии музыки - 90 лет

Старейшее музыкальное учебное заведение страны отмечает 90-летний юбилей. Белорусская государственная академия музыки - единственное учреждение высшего образования, где готовят профессиональных академических музыкантов по всем направлениям, а выпускников можно встретить в любом музыкальном коллективе. Всю неделю - праздничные мероприятия по случаю юбилея: от концертов и научных конференций до подписания договора о международном сотрудничестве.