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Академии музыки - 90 лет

Старейшее музыкальное учебное заведение страны отмечает 90-летний юбилей. Белорусская государственная академия музыки - единственное учреждение высшего образования, где готовят профессиональных академических музыкантов по всем направлениям, а выпускников можно встретить в любом музыкальном коллективе. Всю неделю - праздничные мероприятия по случаю юбилея: от концертов и научных конференций до подписания договора о международном сотрудничестве.

Кульминацией станет пятничный концерт в Белгосфилармонии. Зрители смогут увидеть студенческие коллективы - симфонический оркестр и хор.

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