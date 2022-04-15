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Академия искусств собрала лучшие из студенческих курсовых, которые уже воплотились в стекле, бронзе, карандашом и на бумаге
В пространстве Академии искусств вызов маститым художникам и контраргумент масштабным проектам. Главный арт-вуз собрал лучшее из студенческих курсовых, которые уже воплотились в стекле, бронзе, карандашом и на бумаге. Итог традиционного экзамена впервые вынесли за пределы мастерских - на выставку. То, что имело раньше сугубо "ректорский просмотр", теперь на всеобщем обозрении. Оценить тайное письмо Уршули Радзивилл в часах, зубра - в виде чайного сервиза или копию работы Симоне Мартини в нестандартном трио - фрески, темперы и штукатурки. Показали эксперименты, в основе которых творческий ГОСТ и базисы.
Большая часть отмеченных работ - женских рук дело. Выставку с припиской "профессионально" разместили на четвертом этаже факультета дизайна и декоративно-прикладного искусства.
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