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Актер Иван Краско госпитализирован с подозрением на инсульт

Актер Иван Краско госпитализирован с подозрением на инсульт

Народный артист России Иван Краско госпитализирован в Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга с подозрением на инсульт, об этом сообщил директор артиста Вячеслав Смородинов.

"Было подозрение на инсульт, он подтвердился. Сейчас состояние уже стабильное", -цитирует РИА Новости слова Смородинова. Он отметил, что Краско уже переведен в общую палату.

Иван Краско - актер театра и кино, народный артист России, ему 92 года.

Фото:pixabay.com

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