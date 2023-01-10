Актер Иван Краско госпитализирован с подозрением на инсульт

Народный артист России Иван Краско госпитализирован в Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга с подозрением на инсульт, об этом сообщил директор артиста Вячеслав Смородинов.



"Было подозрение на инсульт, он подтвердился. Сейчас состояние уже стабильное", -цитирует РИА Новости слова Смородинова. Он отметил, что Краско уже переведен в общую палату.



Иван Краско - актер театра и кино, народный артист России, ему 92 года.



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