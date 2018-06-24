Актер театра и кино Виктор Васильев празднует юбилей

Белорусскому мастеру сцены, кинорекордсмену по количеству ролей и председателю Союза кинематографистов нашей страны - 60! Многие зрители знают его как полковника Дубровского из теленовеллы "Мухтар", знакомы и его работы в лентах "Мужчины не плачут", "Человек войны", "На безымянной высоте". О человеке, который родился в России, но сумел стать ключевой фигурой белорусского кино, материал Дарьи Тарасовой.

Он - полковник Дубровский, Васютин из "Ударной волны" и философский Иван Карамазов, хотя мечтал о короле Лире. Виктор Васильев воплотил на киноэкране 115 ролей.

В индустрии обладатель ордена Франциска Скорины более 40 лет. За это время постиг все премудрости кинематографа. Еще в юности начинал со Свердловской студии телевидения - работал кабельщиком, выставлял свет на площадке, после стал ассистентом режиссера.

Пробежаться глазами по сценарию и сыграть с первого дубля. На родной киностудии "Беларусьфильм" Виктора Васильева знает каждый. Он сыграл культового Дубровского, начальника отдела МВД. Виктор Васильев вот уже несколько киносезонов работает на съемочной площадке сериала "Мухтар". Рейтинговой проект - обладатель престижной телевизионной премии "ТЭФИ" как «Теленовелла». Здесь он не только главный актер, но и, скажем, кастинг-директор. Возможность поработать в кадре популярного приключенческого детектива белорусские коллеги по цеху получили благодаря Васильеву.

Воплощает роли не только на экране, но и, говоря на языке актеров, работает «на последний ряд». Персонажей Васильева можно увидеть и на театральных подмостках. Мастер сцены служит Белорусскому молодежному театру.

Сразу две юбилейные даты. Вот уже 10 лет Виктор Васильев возглавляет Белорусский союз кинематографистов. Это он, став председателем, вернул дух объединению во время так называемого кинопростоя.

В перерыве между съемками он воспитывает будущее отечественного кино. В Белорусской академии искусств актер делится мастерством с молодыми экранниками. Виктор Васильев читает авторский курс лекций "Работа режиссера с актером".