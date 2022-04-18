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Актриса Светлана Немоляева празднует юбилей
Она покоряет зрителей неповторимым обаянием и непревзойденным актерским мастерством. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева 18 апреля празднует 85-летие. В театре она сыграла более полусотни ролей, а настоящую славу ей принесли работы в кинолентах "Служебный роман", "Гараж", "Небеса обетованные".
С юбилеем российскую артистку поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил убеждение, что творчество Светланы Немоляевой и впредь будет дарить радость и способствовать укреплению дружественных связей между Беларусью и Россией.
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