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Актрисе Зинаиде Зубковой сегодня исполняется 80 лет
Талантливой актрисе Зинаиде Зубковой сегодня исполняется 80 лет. С юбилеем народную артистку Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко. Родилась Зинаида Зубкова в поселке Ульяновка Ленинградской области. А в Минск поехала поступать в Белорусский государственный театрально-художественный институт. Еще будучи студенткой, Зинаида Зубкова работала в Купаловском театре, в котором служит и по сей день. Ныне она одна из наиболее опытных актрис. Среди лучших ролей актрисы - работы в спектаклях "Извините, пожалуйста!", "Трибунал", "Перед ужином", "В метель". Снималась в фильмах и сериалах "Каменская", "Ускоренная помощь 2", "Ваша честь", "Враги", "Не хочу жениться!", "Тихий центр" и многих других.
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