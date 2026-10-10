"Акварель - моя жизнь": выставка живописи Феликса Гумена открылась в Нацбиблиотеке Беларуси

Персональная выставка живописи Феликса Гумена проходит в Национальной библиотеке в Минске. Экспозиция приурочена к 85-летию со дня его рождения выдающегося акварелиста Беларуси.





Гумен Феликс Федорович - витебский художник-акварелист, педагог

Феликс Гумен - один из основоположников современной витебской школы акварели. Он воспитал несколько поколений белорусских художников. В экспозиции представлены пейзажи не только белорусских, но и российских городов. Особенно близок художнику был натюрморт. В работах Гумен сочетал кисти с лезвием: так на его полотнах появлялись световые блики, так называемые "искорки". Ретроспективная выставка объединила работы автора, начиная с 80-х годов.

Виктория Харитонова, завсектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси:

"Акварель - моя жизнь" - это кредо Феликса Гумена. Это его слова. Акварель действительно была его жизнью, он избрал для себя технику, которая решила все его творческие задумки. И кроме того, он был первым студентом в СССР, который защитил диплом по живописи в технике акварели".

После смерти художника его супруга передала несколько картин в фонд Национальной библиотеки, чтобы продолжить традицию автора дарить свои работы музеям.