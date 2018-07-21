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Акварели в дар историческому музею
Картины с национальным колоритом возвратились на родину. Израильская художница с белорусскими корнями Любовь Минкович передала в дар свои полотна историческому музею нашей страны. Здесь накануне открылся персональный вернисаж художницы, которая является постоянным экспонентом международных проектов США, Италии, Германии, Австралии и Израиля. Более 40 акварелей пополнили государственные фонды.
На работах - родные для мастера места: Троицкое предместье, Старый Минск, Мирский замок. В серии "Сны моей родины" автор обратилась и к теме уборки льна, который считается белорусским национальным брендом.
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