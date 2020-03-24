Акварельная живопись "Деревья и образы" в художественной галерее "Университет культуры"

"Деревья и образы" - тема нашей природы почти в 50 произведениях представлена в художественной галерее "Университет культуры". Формат проекта открытый, у акварельной живописи нет жанровых границ, свободная композиция и лирическая абстракция, ведь водная краска не выдерживает принудительных линий. Поэтому авторы экспозиции предлагают образные ассоциации, очень похожие на деревья.



Здесь разместились работы акварелистов разных поколений и рангов: как профессионалы, так и творческая молодежь из художественных вузов, а также любители. С акварельными деревьями можно познакомиться до 30 марта.



