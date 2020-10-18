Альбом "Песняров" выйдет в декабре

О белорусской любви в мелодике британского поп-рока. "Песняры" готовят к запуску в интернет-пространство новый альбом. Сейчас ежедневно в студии пишут живые аранжировки. В трек-лист войдет 12 песен. Авторство за участниками коллектива. Мелодию наигрывали и напевали на диктофон весной, когда "Песняры" были вынуждены уйти на карантин. Новая музыка появится и на стихи знаменитой поэтессы Евгении Янищиц и автора Олега Жукова.

В альбоме презентуют и неизданную мелодию народного артиста СССР Игоря Лученка. Авторские права на публикацию песни предоставил сын композитора. Часть премьер прозвучит на концертах с участием "Песняров" еще до декабря.



