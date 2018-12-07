Альбом с национальным колоритом - "Куточак Беларуси" презентуют во Дворце республики

В Год малой родины сборник "Куточак Беларусі" представят уже сегодня во Дворце Республики. Премьера пройдет во время "Песня года Беларуси - 2018". Шоу соберет на одной сцене самых популярных отечественных исполнителей и лидеров радийных хит-парадов.